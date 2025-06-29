أكّد مصدر في وزارة الإعلام السّوريّة لـ"الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "لا صحة لما تمّ تداوله من قبل عدّة وسائل إعلاميّة، عن إحباط الجيش السّوري والمخابرات التّركيّة محاولةً لاغتيال الرّئيس السّوري أحمد الشرع، خلال زيارته إلى درعا".
وكانت قد أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة مساء أمس، أنّ "الجيش السّوري والمخابرات التّركيّة أحبطا محاولة لاغتيال الشّرع في درعا بجنوب سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": لا صحة للأنباء عن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية محاولةً لاغتيال الشرع في درعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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