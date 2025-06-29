"سانا": لا صحة للأنباء عن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية محاولةً لاغتيال الشرع في درعا

أكّد مصدر في وزارة الإعلام السّوريّة لـ"الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "لا صحة لما تمّ تداوله من قبل عدّة وسائل إعلاميّة، عن إحباط الجيش السّوري والمخابرات التّركيّة محاولةً لاغتيال الرّئيس السّوري ​أحمد الشرع​، خلال زيارته إلى درعا".

وكانت قد أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة مساء أمس، أنّ "الجيش السّوري والمخابرات التّركيّة أحبطا محاولة لاغتيال الشّرع في درعا بجنوب سوريا".