ترامب وصف محاكمة نتانياهو بـ"المطاردة السياسية": ما يفعلونه به أمر فظيع ولن نسمح بهذا

رأى الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّ "ما يفعلونه في إسرائيل برئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، أمرٌ فظيع. إنّه بطل حرب، ورئيس وزراء قام بعملٍ رائع بالتّعاون مع الولايات المتّحدة الأميركيّة، لتحقيق نجاحٍ باهر في التخلّص من التّهديد النّووي الخطير في ​إيران​".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "الأهمّ من ذلك، أنّه يُجري حاليًّا مفاوضات بشأن صفقة مع حركة "حماس"، تتضمّن استعادة الأسرى"، متسائلًا: "كيف يُعقل أن يُجبر رئيس وزراء إسرائيل على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم، من أجل لا شيء (سجائر أو دمية باغز باني، إلخ)؟".

وأكّد ترامب أنّها "حملة شعواء سياسيّة، شبيهة جدًّا بالحملة الّتي أُجبرتُ على تحمّلها"، موضحًا أنّ "هذه المهزلة الّتي أطلقتها "العدالة"، ستتداخل مع مفاوضات إيران و"حماس". بكلمات أخرى، ما يفعله المدّعون العامّون الخارجون عن السّيطرة مع نتانياهو هو جنون".

وأعلن أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة تنفق مليارات الدّولارات سنويًّا، أكثر بكثير ممّا تنفقه أي دولة أخرى، لحماية إسرائيل ودعمها"، مشدّدًا على "أنّنا لن نسمح بهذا. لقد حقّقنا للتّو نصرًا عظيمًا بقيادة نتانياهو، وهذا يُشوّه نصرنا بشكل كبير. دعوا نتانياهو يرحل، لديه مهمّة كبيرة ليقوم بها".