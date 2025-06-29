"سرايا القدس": دمّرنا آلية عسكرية وقصفنا تجمعات جنود وآليات العدو بشمال وشرق خان يونس

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا أمس السّبت بقذائف الهاون النّظامي "عيار 60"، تجمّعات جنود وآليّات العدو الصّهيوني المتوغّلين بمحيط شارع 5 في شمال مدينة خان يونس". وأفادت بـ"أنّنا دمّرنا أيضًا آليّةً عسكريّةً صهيونيّةً متوغّلةً في منطقة "عبسان الكبيرة" شرق مدينة خان يونس، بتفجير عبوة برميليّة شديدة الانفجار زرعناها مسبقًا".

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