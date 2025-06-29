استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات شنها الليلة الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي على خانيونس والنصيرات في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين، بينهم امرأتان وطفل، ووقوع عدة إصابات، جراء قصف خيمة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب وادي غزة شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت المصادر أيضًا باستشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال جراء قصف الاحتلال قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة.

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