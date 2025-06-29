أشار رئيس حركة "الاستقلال" النّائب ​ميشال معوض​، في تصريح، إلى أنّه "بعد أن سرقت هذه المنظومة أموال المغتربين، تحاول اليوم قمع صوتهم وسرقة حقّهم في المشاركة في تقرير مصير وطنهم الأمّ، عبر منعهم من التّصويت لممثّليهم الـ128"، مؤكّدًا أنّها "لن تمرّ وسنواجه".

كانت هذه تفاصيل خبر معوض: المنظومة تحاول قمع صوت المغتربين عبر منعهم من التصويت لممثايهم الـ128 وسنواجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.