رئيس البرلمان الإيراني: مواقف ترامب المُقامر لا مصداقية لها

لفت رئيس مجلس الشّورى ال​إيران​ي ​محمد باقر قاليباف​، تعليقًا على مراسم تشييع ​قادة عسكريّين وعلماء إيرانيّين ومدنيّين قُتلوا في الهجمات الإسرائيليّة الأخيرة على إيران، إلى أنّ "أمس، سُطّر فصل جديد من التّاريخ في شوارع إيران، حيث حمل الشعب الإيراني الوفي، بخطى تنبع من الإيمان والغيرة، جثامين أبناء هذا الوطن الشّهداء على أكتافهم، وأثبتوا أنّ إيران لا تزال وطن العظماء".

واعتبر، في كلمته قبيل بدء أعمال الجلسة العلنيّة لمجلس الشورى، أنّ "الشعب الإيراني لم يحمل جثامين الضّحايا فقط، بل حمل راية العزّة وال​مقاومة​ أيضًا، وباستجابتهم لنداء قائد الثّورة الإسلاميّة، جسّدوا المعنى الحقيقي لشعار "لبيك يا خامنئي، لبيك يا حسين أمام أنظار العالم".

وأشار قاليباف إلى "الهزيمة القاسية والتّاريخية لأعداء إيران"، موضحًا أنّ "الطّامعين بهذا البلد أصيبوا بخيبة أمل، فيما ساد الغضب والحزن أوساط الخَونة. لقد ظنّوا أنّ سنوات من الحرب النّفسيّة، خصوصًا على عقول أبناء جيلَي الألفيّة الجديدة، جعلت هؤلاء الشّباب مستعدّين لبيع وطنهم. لكن هؤلاء الشّباب نفسهم وقفوا بثبات إلى جانب إيران في اللّحظات المصيريّة، وقدّموا درسًا في حب الوطن والشّجاعة".

وحذّر من أنّ "الأعداء يسعون إلى كسر وحدة الشّعب من خلال الحرب النّفسيّة، وبثّ الرّسائل المتناقضة، والتّشويش على وعي النّاس، لاستكمال مخطّطاتهم الفاشلة بإشعال الفوضى داخل البلاد".

كما ركّز على أنّ "بثّ الرّسائل المتناقضة ونشر الأكاذيب على لسان سياسيّين أجانب، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير المحترم، أصبح من الرّكائز الأساسيّة في الحرب النّفسيّة الّتي يشنّها العدو. فهو يزعم في يوم أنّه ألغى العقوبات عبر وسائل التّواصل، ثمّ يعيد فرضها في اليوم التّالي بحجّة مختلفة، ليُظهر أنّ المشكلة تكمن في المسؤولين الإيرانيّين".

وتابع قائلًا: "لا يزال غير واضح كيف يمكن لأميركا أن تبدأ حربًا في خضم المفاوضات، بينما يتحدث هذا السياسي المتناقض في الوقت نفسه عن رغبته في التوصل لاتفاق واحتمال اندلاع حرب جديدة، بهدف بث الرعب في قلوب الإيرانيين".

وختم قاليباف بالقول: "مَن خانوا أوطانهم وبددوا رؤوس أموالهم الإعلامية، لجأوا اليوم إلى حرب نفسية مباشرة ضد الشباب الإيراني. لكن الشعب الإيراني يعرف هذه الأساليب جيداً، والخونة سيتكبدون الهزيمة. فالإيرانيون لا يتخلون عن وطنهم في أي ظرف، والخونة والمرتزقة لا مكان لهم سوى مزابل التاريخ".