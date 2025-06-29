قوى الأمن: توقيف مروجَي مخدرات في صيدا بالجرم المشهود وضبط كمية منها بحوزتهما

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات، عن قيام شخصين مجهولَين بترويج المواد المخدّرة في مدينة ​صيدا​"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّل عناصر الشّعبة إلى تحديد هويّتيهما، وهما كلّ من: "ع. ج." (مواليد عام 2002، لبناني) و"ح. م. (مواليد عام 1992، فلسطيني)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2025-06-26، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود في صيدا، أثناء قيامهما بترويج ​المخدرات​ على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها"، لافتةً إلى أنّ "بتفتيشهما والدرّاجة، تمّ العثور على: 14 طبّة بداخلها مادّة الكوكايين، 7 مظاريف بداخلها مادّة الماريجوانا، 8 مظاريف بداخلها مادّة حشيشة الكيف، حبوب مخدّرة من نوعَي "ريفوتريل" و"بيبمورفين"، ساطور، سكين ستّ طقات، هاتفَين خلويَّين ومبلغ مالي".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات في مدينة صيدا، لصالح أحد التجّار في البقاع"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المُختص".