"نوفوستي": تكلفة الغاز بالنسبة للاتحاد الأوروبي ارتفعت 2,5 أضعاف بظل العقوبات ضد روسيا

أفادت دراسة أعدّتها وكالة "نوفوستي" الرّوسيّة، استنادًا إلى بيانات "يوروستات"، بأنّ تكلفة الغاز بالنّسبة للاتحاد الأوروبي ارتفعت بمقدار 2,5 أضعاف خلال 4 سنوات فقط، وذلك بعد بدء فرض العقوبات على ​روسيا​.

وأشارت الدّراسة إلى أنّ متوسّط سعر ألف متر مكعّب من الغاز للاتحاد الأوروبي كان يبلغ 206 يوروهات في نيسان 2021، بينما وصل في نيسان من هذا العام إلى 523,5 يورو.

وخلال السّنوات الأربع السّابقة للعام 2021، لم تتجاوز نسبة الزّيادة في سعر الوقود الأزرق للمجموعة الأوروبيّة 1,7%. وأوضحت أنّ السّبب الرّئيسي في قفزة الأسعار، هو تحوّل ​الاتحاد الأوروبي​ نحو الغاز الطّبيعي المسال في ظلّ العقوبات المفروضة على روسيا.