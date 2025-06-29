بولسونارو دعا أنصاره إلى التظاهر في ساو باولو من أجل الحرية والعدالة

دعا الرّئيس البرازيلي السّابق ​جايير بولسونارو​ (Jair M. Bolsonaro)، في تصريح، أنصاره إلى التّظاهر في ​ساو باولو​ باسم "العدالة"، في حين يواجه عقوبة السّجن بتهمة الضّلوع في محاولة انقلاب مفترضة. وأكّد أنّ "البرازيل بحاجة إلينا جميعًا، من أجل الحرّيّة والعدالة".

ويَتّهم الادّعاء بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا، بأنّه قاد "تنظيمًا إجراميًّا" كان يسعى لإعلان حالة طوارئ، وإلغاء نتائج الانتخابات الّتي فاز بها الرّئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في عام 2022.

وهو يواجه في حال إدانته، الحكم بالسّجن حتّى 40 عامًا، لكنّه ينفي التّهم الموجهة إليه، ويقول إنّه ضحيّة "اضطهاد سياسي" يرمي إلى منعه من الترشّح للرّئاسة العام المقبل.