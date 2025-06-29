السلطة القضائية الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين أدى لمقتل 71 شخصًا

كشف المتحدّث باسم السّلطة القضائيّة الإيرانيّة أصغر جهانغير، عن "مقتل 71 شخصًا حتّى الآن، جرّاء هجوم العصابة الإجراميّة الصّهيونيّة على سجن إیفین شمالي طهران، بما فيهم موظّفي السّجن والحرّاس والسّجناء، عائلات السّجناء، والجيران المجاورين للسّجن وفقًا للإحصاءات الرّسميّة".
وأكّد أنّ "العدوان الصّهيوني على السّجن تسبّب في أضرار مادّيّة واسعة وجسدیّة للجيران بالقرب من قاعة الاجتماعات ومبنى النّيابة العامّة"، مشيرًا إلى أنّ "في يوم الهجوم، قدم عدد من العائلات إلى سجن إيفين لزيارة أو متابعة شؤون سجنائهم، ولكن للأسف أُصيبت القاعة المذكورة بقذيفة، وقُتل وأُصيب عدد من المواطنين الّذين كانوا موجودين في ذلك المكان".
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