شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب: نتواصل مع المصريين بالخارج وكوادرنا استعدادًا لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت لجنة الانتخابات في تحالف الأحزاب المصرية، أن أمانات المصريين بالخارج في الأحزاب المشاركة بدأت في التواصل مع كوادرها في الخارج، وذلك في إطار خطة التحالف المعتمدة من المجلس التنفيذي برئاسة النائب تيسير مطر، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد ورئيس اللجنة الانتخابية بالتحالف، أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الانتخابي لدى الجاليات المصرية في مختلف الدول، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، بما يعكس الصورة الحضارية التي قدمها المصريون بالخارج خلال الاستحقاقات السابقة، وعلى رأسها انتخابات الرئاسة.

وأشار عناني إلى أن اللجنة الانتخابية في التحالف على تواصل دائم مع كوادرها لوضع الترتيبات الخاصة بتسهيل انتقال الناخبين المصريين إلى مراكز الاقتراع، فور إعلان الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية.

من جانبه، شدد كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، على حرص التحالف على إشراك المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، باعتباره حقًا دستوريًا أقره دستور 2014، الذي نص على تمثيلهم في البرلمان، وهو ما يجسد اعتزاز الدولة بدورهم المؤثر على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية.