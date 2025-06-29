شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي: مصر تتبنى نهج دبلوماسى متزن فى التعامل مع التصعيد الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

أوضح اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن مصر تتبنى نهجا دبلوماسيا متزنا في التعامل مع التصعيد الإقليمي المتسارع، قائما على الحوار وخفض التوتر، ومواجهة محاولات تدويل الصراعات أو توسيع نطاقها جغرافيا، و تدرك القاهرة بحكم خبرتها التاريخية وقراءتها الواعية لخريطة المصالح الدولية، أن الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة سيؤدي إلى انهيار منظومات الأمن الإقليمي، وتفكك الجهود نحو التسويات السياسية العادلة.

وأضاف أن مصر تتحرك بثقة واتزان لتعزيز آليات التنسيق العربي، والانخراط الفعال في المنصات الدولية المؤثرة، سعيا لحماية منظومة الأمن الجماعي العربي من الانهيار، والتأكيد على احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها، والتصدي لأي مشاريع توسعية أو تدخلات أجنبية في الشؤون الداخلية للدول وهو ما يعكس عقيدة السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على الاستقلالية، وحسن إدارة التوازنات الدولية، والانحياز لمبادئ القانون الدولي بعيدًا عن منطق المحاور أو الاستقطاب.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365 " إلى أن مصر تضع على عاتقها حجم المسؤولية التي تتحملها لحفظ أمن واستقرار المنطقة في ظل الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد، والعمل في الوقت نفسه على ثبات الموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح فرحات، أن ذلك ظهر بشكل واضح في كلمة مصر التي ألقاها السفير أسامة عبد الخالق، مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث أكدت مصر على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل دون انتقائية، والتشديد على انضمام جميع الدول لمعاهدة عدم الانتشار النووي، بما يجسد رؤية مصر العاقلة لتحقيق أمن إقليمي قائم على الشمول لا الاستثناء، ويحذر من تداعيات سباق تسلح قد يشعل المنطقة بكاملها.

وأكد فرحات، أن الموقف المصري يتسم دائمًا على مستوى السياسة الخارجية بالوضوح والاتزان، والتعبير عن الرفض القاطع للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك الاعتداءات المتكررة على سيادة دول أخرى مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبار هذه الأعمال خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي، ما يعكس التزام مصر بمبادئ الشرعية الدولية، ورفضها لأي محاولات لشرعنة العنف أو تبرير الحروب خارج أطر القانون.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مصر بما تمتلكه من قوة دولة ووعي شعب، ستظل الركيزة الأساسية في معادلة أمن واستقرار الإقليم، وقلعة صامدة في الدفاع عن القضايا القومية والعربية، ستظل في طليعة المدافعين عن الحقوق العربية، وستواصل تحركها المسؤول من أجل وقف العدوان على غزة، والتأكيد على أن القاهرة كانت وستبقى القلب النابض للقضية الفلسطينية والداعم الأصيل لنضال شعبها العادل.

