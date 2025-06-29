وزير خارجية مصر: نكثف كل الجهود لسرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكّد وزير الخارجيّة المصريّة ​بدر عبد العاطي​، "أنّنا نتطلّع ونكثّف كلّ الجهود من أجل سرعة التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​، يحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأشار، في تصريح لـ"وكالة أنباء الشّرق الأوسط"، خلال المؤتمر الصّحافي المشترك مع نظيرته النّمساويّة بياته ماينل- رايزينجر، إلى أنّ "عدد الشّهداء أكثر من 56 ألف شهيد، 70 بالمئة منهم من النّساء والأطفال. للأسف أصبح القتل من أجل القتل، وجرائم تُرتكب يوميًّا تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، دون أي تدخّل ودون أي تحرّك ملموس يمنع حدوث مثل هذه الجرائم".

ولفت عبد العاطي إلى "أنّنا نتطلّع إلى دور أميركي فاعل"، مشدّدًا على أنّ "الجهود المصريّة- القطريّة- الأميركيّة بالتّأكيد يتم تكثيفها في الآونة الأخيرة، لسرعة البناء على الزّخم الّذي تحقّق بعد وقف إطلاق النّار في الملف الإيراني، لسرعة التّركيز على الملف الفلسطيني. ولكن للأسف السّياسات الإسرائيلية تمضي في أعمال القتل اليوميّة الّتي أصبحت غير ذات منطق ولا جدوى على الإطلاق، وصارت "القتل من أجل القتل".

وركّز على "أنّنا نحرص على وضع حدّ لهذه المأساة والكارثة الإنسانيّة في قطاع غزة، ومعالجة قضيّة التّجويع واستخدامه كسلاح للعقاب الجماعي"، معربًا عن الأمل في أن "تسفر هذه الجهود المكثّفة عن التوصّل لاتفاق فوري لإطلاق النّار، بما يؤسّس للعمل على إتاحة المجال لنا لاستضافة المؤتمر الدّولي للتّعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصّل إلى وقف إطلاق النّار، بما يسمح بتنفيذ الخطّة العربيّة الإسلاميّة".