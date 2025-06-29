اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب الصربية ومتظاهرين في بلغراد للمطالبة بانتخابات مبكرة

احتشد آلاف الأشخاص في ​بلغراد​، في أكبر تظاهرة منذ بدء الاحتجاجات الطالبيّة قبل أشهر، بهدف الضّغط على الحكومة للدّعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وهتف المتظاهرون الّذين توافدوا إلى أكبر ساحة في بلغراد والشّوارع المحيط بها "نريد انتخابات!"، ملوّحين بالأعلام الصّربيّة، ورافعين لافتات تحمل أسماء مدن البلاد وبلداتها.

وقدّر مرصد مستقل حجم الحشود بنحو 140 ألف شخص، وهو رقم أعلى بكثير من تقديرات الشّرطة الّتي سجّلت مشاركة 36 ألفًا. وقد اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشّغب، الّتي أطلقت الغاز المسيل للدّموع والقنابل الصّوتيّة على المتظاهرين، في عدّة مواجهات أعقبت التجمّع الضّخم في العاصمة الصّربيّة.

وقبيل احتجاجات السّبت، أصدر المنظّمون "إنذارًا نهائيًّا" للرّئيس الصّربي ألكسندر فوتشيتش، للإعلان عن موعد الانتخابات بحلول السّاعة التّاسعة مساءً (19,00 ت غ). وردّ فوتشيتش الجمعة برفض مطلب الطلّاب، مشيرًا إلى أنّ "المهلة النّهائيّة غير مقبولة".

يُذكر أنّ منذ تشرين الثّاني الماضي، تشهد صربيا احتجاجات ضدّ الفساد، على خلفية انهيّار سقف في محطّة للقطارات في مدينة نوفي ساد، أسفر عن مقتل 16 شخصًا. وطوال أكثر من ستّة أشهر، شهدت جامعات صربيا اعتصامات، ونظّم طلّاب تظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد، للمطالبة بالشّفافيّة في التّحقيق في انهيار السّقف.