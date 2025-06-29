"مجموعة السبع" اتفقت على إعفاء الشركات الأميركية المتعدّدة الجنسيات من الضريبة الدنيا العالمية

اتفقت دول "​مجموعة السبع​"، على إعفاء الشّركات الأميركيّة المتعدّدة الجنسيّات من الضّريبة الدّنيا العالميّة، على أساس أنّها تخضع بالفعل للضّريبة في الولايات المتّحدة الأميركيّة.

وأوضحت المجموعة في بيان، أنّ الاتفاق تم التوصّل إليه بسبب "التّغييرات المقترَحة مؤخّرًا في النّظام الضّريبي الدّولي الأميركي"، في مشروع قانون الميزانيّة الضّخمة للرّئيس دونالد ترامب، الّذي لا يزال قيد المناقشة في مجلس الشّيوخ.

وأشارت إلى أنّه بدلًا من فرض ضريبة الحدّ الأدنى، ستخضع الشّركات المتعدّدة الجنسيّات الأميركيّة لـ"نظام مجاور"، سيتمّ بموجبه فرض الضّرائب عليها فقط في الولايات المتحدة على الأرباح المحليّة والأجنبيّة، لافتةً إلى أنّ هذا من شأنه "تسهيل مزيد من التقدّم الهادف إلى استقرار النّظام الضّريبي الدّولي"، و"الحفاظ على السّيادة الضّريبيّة لجميع البلدان".

يُذكر أنّ في عام 2021، توصّل نحو 140 دولة إلى اتفاق بشأن الضّرائب على الشّركات المتعدّدة الجنسيّات، تمّ التّفاوض عليه برعاية منظّمة التّعاون والتّنمية في الميدان الاقتصادي. ويتضمّن الاتفاق الّذي انتقده ترامب "ركيزتَين"، تنصّ الثّانية على معدّل ضريبة عالمي أدنى بنسبة 15%. ويعود قرار إعفاء الشّركات الأميركيّة من هذه الضّريبة، إلى منظّمة التّعاون والتّنمية في الميدان الاقتصادي.