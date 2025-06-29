تظاهرة في البندقية احتجاجًا على إقامة مؤسس "أمازون" حفل زفافه في المدينة

تظاهر نحو 500 شخص في مدينة ​البندقية​ الإيطاليّة، احتجاجًا على إقامة مؤسّس "أمازون" جيف بيزوس حفل زفافه من مقدّمة التّلفزيون لورين سانشيز في البندقيّة.

وهتف المتظاهرون "بيزوس، اخرج من البحيرة"، أثناء عبورهم وسط المدينة التّاريخيّة، رافعين لافتات كُتب عليها "التهموا الأغنياء" و"مرفوضون"، إضافةً إلى اتهامات لرئيس بلديّة البندقيّة بـ"الفساد". ورفعوا لاحقًا لافتةً كبيرةً كُتب عليها "لا مكان لبيزوس" فوق جسر ريالتو الشّهير على القناة الكبرى، وأشعلوا ألعابًا ناريّة.

وقادت الاحتجاج مجموعة "لا مكان لبيزوس"، الّتي نَظّمت لأيّام حملةً ضدّ ما تصفه بالتّأثير الاقتصادي والبيئي الضارّ لحفل زفاف بيزوس وسانشيز على المدينة.

وقد شهد الزّفاف حفلات ومناسبات خاصّة على مدار أسبوع، حضرها كبار الشّخصيّات والنّجوم الّذين وصلوا إلى البندقيّة على متن يخوت وطائرات خاصّة، قبل أن يُختتم بحفلة أحيتها ليدي غاغا.