هزة أرضية بقوة 5,8 درجات ضربت باكستان

ذكر المركز الأوروبي-المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، أنّ هزة أرضية بقوة 5,8 درجات على مقياس ريختر، ضربت ​باكستان​.

وأوضح أنّ الهزة وقعت على بعد 78 كيلومترا شمال غرب مدينة ديرا غازي خان، التي يبلغ عدد سكانها 236 ألف نسمة، مشيرًا إلى أنّ "عمق بؤرة الهزة في باكستان 35 كيلومترا.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.