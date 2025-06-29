شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تكشف استعداداتها لمتابعة الانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الاستعداد لمارثون الانتخابات البرلمانية 2025 تستعد المنظمات الحقوقية في مصر بالتزامن مع استعداد الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الحدث الوطنى الهام، كشف المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لـ ”الخليج 365” عن استعدادات المنظمة لمتابعة الانتخابات البرلمانية بغرفتيه من خلال عدة محاور وتشمل على:

- تسجيل المتابعين لها علي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

- تدريب المتابعين المحليين على رصد العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية.

- إعداد تقارير يومية موثقة حول المخالفات والانتهاكات إن وُجدت من قبل متابعيها، ثم تقرير ختامي حول البيئة الانتخابية ومدى توافر ضمانات النزاهة والشفافية. حيث تهدف هذه الجهود إلى دعم حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية، وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

دور المنظمة علي إرساء الحق في المشاركة السياسية والانتخابية

كما أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الدور الريادى الذى تلعبه المنظمة في بناء القدرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، فمنذ نشأتها عام 1985، تعمل المنظمة علي إرساء الحق في المشاركة السياسية والانتخابية في نفوس أفراد المجتمع كونه ليس فقط حقًا، بل مسؤولية جماعية وفردية تساهم في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. ولتحقيق ذلك، تعتمد المنظمة على:

- التثقيف الحقوقي من خلال برامج توعية للمواطنين حول أهمية المشاركة السياسية والمشاركة في الشأن العام.

- ورش عمل للطلاب الجامعات حول الحقوق المرتبطة بالانتخابات وطرق ممارستها.

- حملات إعلامية علي وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف كافة فئات المجتمع، خاصة الشباب والنساء.