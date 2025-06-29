صخرة الايمان

لطالما نظر الانسان الى الصخرة على انها رمز للقوة والثبات، حتى في ايامنا هذه مع تطور الاسلحة القادرة على اختراق الصخور، الا انها تبقى مضرب مثل بالنسبة للانسان في ما يتعلق بالقوة والمناعة.

​المسيح​ اعتبر الصخرة ركيزة اساسية لبنيان الكنيسة وشبه بطرس بها، كما ان بولس الرسول اعتبر المسيح ايضا صخرة للايمان وشبهه بالصخرة الروحية التي نستقي منها جميعا ايماننا.

انها دعوة لنا لنبني حياتنا الروحية على الصخر بدل ان نبنيها على الرمال فتقع عند اول اهتزاز او تجربة جدية.