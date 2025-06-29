شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى للعدل والمساواة يبحث ترتيبات المشاركة فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الرئاسي للحزب العربي للعدل والمساواة، اجتماعًا موسعًا بمقره الرئيسي، لمناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، واستطلاع الآراء بشأن آلية الترشح على مقاعد النظام الفردي، في إطار استعدادات الحزب للاستحقاق الدستوري المرتقب.

ناقش الاجتماع تقييم الأوضاع العامة على الساحة السياسية، واستعرض توزيع المحافظات والمواقف التنظيمية بها، مع التأكيد على ضرورة اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على أداء دور نيابي فعّال، يعكس التزام الحزب بدعم الدولة المصرية ومؤسساتها.

من جانبه، شدد رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، خالد السيد علي، على أن الحزب يتعامل مع الاستحقاق الانتخابي بروح وطنية مسؤولة، واضعًا المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، مؤكدًا أن ترشيحات الحزب ستعبر عن رؤية واضحة لاختيار كوادر قادرة على المساهمة الجادة في دعم مسيرة الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي.

وأشار إلى أن التحديات الإقليمية الراهنة تفرض على القوى الوطنية كافة أن تتكاتف، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات يضع على عاتق الجميع مسؤولية دعم الدولة المصرية في كل ما تتخذه من خطوات تستهدف حماية الأمن القومي وصون الاستقرار الداخلي.

وأكد الحزب خلال الاجتماع دعمه الكامل للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا وطنيًا وتماسكًا داخليًا في مواجهة الأزمات المتشابكة التي تهدد استقرار الشرق الأوسط.

كما جدد الحزب التزامه بالمشاركة الجادة والبناءة في كافة الاستحقاقات الدستورية، إيمانًا منه بأن قوة الأحزاب تنبع من حضورها المسؤول في العملية السياسية، بما يخدم تطلعات المواطن ويحافظ على مقدرات الوطن.