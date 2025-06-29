شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من حزب الجبهة الوطنية يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث المنوفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من حزب الجبهة الوطنية، في تقديم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، والذى راح ضحيته 19 حالة بينهم 18 سيدة وفتاه بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

ترأس وفد حزب الجبهة الوطنية، الدكتور شوقى علام، أمين اللجنة الدينية بالحزب، وعدد من قيادات الحزب، حيث حرص الوفد على تقديم العزاء لأسر الضحايا، وأعربوا لهم عن بالغ الحزن والأسف لهذا الحادث الأليم، داعين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يلهم أسرهن الصبر والسلوان.



وسبق أن أعرب حزب الجبهة الوطنية عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وفي إطار المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها الحزب، ودعمًا لأسر الضحايا والمصابين، قرر الحزب ـ من خلال أمانة الحماية الاجتماعية وأمانة محافظة المنوفية ـ صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين، و50 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك في إطار حرص الحزب على مساندة أهالي الضحايا والمصابين في هذه اللحظات العصيبة.



وأكد الحزب مطالبته لجهات الدولة بسرعة إجراء التحقيقات العاجلة للوقوف على أسباب الحادث، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.























