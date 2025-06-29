شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من تنسيقية الأحزاب يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توجه وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لتقديم واجب العزاء لأسر الفتيات ضحايا الحادث الأليم الذى وقع على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة عدد من الطالبات فى عمر الزهور.

وضم الوفد كلاً من النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وشادى الكردى، وإبراهيم موسى، وشيرين أبو الخير اعضاء التنسيقية، حيث أعربوا خلال زيارتهم عن خالص تعازيهم لأهالى الضحايا، مؤكدين تضامن التنسيقية الكامل مع أسرهن فى هذا المصاب الجلل، وداعين الله أن يلهم ذويهن الصبر والسلوان.

وفد من التنسيقية يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وفد من التنسيقية يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وفد من التنسيقية يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية