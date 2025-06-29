اخبار العالم

وفد من تنسيقية الأحزاب يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • وفد من تنسيقية الأحزاب يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي.. صور 1/4
  • وفد من تنسيقية الأحزاب يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي.. صور 2/4
  • وفد من تنسيقية الأحزاب يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي.. صور 3/4
  • وفد من تنسيقية الأحزاب يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي.. صور 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من تنسيقية الأحزاب يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامة

السبت، 28 يونيو 2025 09:46 م

توجه وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لتقديم واجب العزاء لأسر الفتيات ضحايا الحادث الأليم الذى وقع على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة عدد من الطالبات فى عمر الزهور.

وضم الوفد كلاً من النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وشادى الكردى، وإبراهيم موسى، وشيرين أبو الخير اعضاء التنسيقية، حيث أعربوا خلال زيارتهم عن خالص تعازيهم لأهالى الضحايا، مؤكدين تضامن التنسيقية الكامل مع أسرهن فى هذا المصاب الجلل، وداعين الله أن يلهم ذويهن الصبر والسلوان.

 

 

WhatsApp Image 2025-06-28 at 8.39.13 PM (2)

وفد من التنسيقية يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

 

WhatsApp Image 2025-06-28 at 8.39.13 PM (1)

وفد من التنسيقية يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

 

 

WhatsApp Image 2025-06-28 at 8.39.13 PM

وفد من التنسيقية يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements