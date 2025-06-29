شكرا لقرائتكم خبر عن حزب شعب مصر: 30 يونيو جاءت في توقيت حاسم والرئيس السيسي أثبت شجاعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم حزب شعب مصر مؤتمرا جماهيرا احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ومرور عامين على تأسيس الحزب، وذلك بحضور أشرف المقدم رئيس الحزب وقيادات الهيئة العليا والأمانات المركزية والمحافظات، والنائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وعدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية، بالإضافة لكورال شعب مصر بقيادة المخرج يوسف أبوزيد.

وقال أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، إن ثورة يونيو جاءت في فترة عصيبة مرت بها مصر، كاد أمنها أن يُهدد، حين خرجت على الوطن فئة سعت إلى الاستحواذ، وتعددت فيها الأيديولوجيات والأفكار الدخـيلة التـي لـم تكن يومًا مـن عقيدة أو فكر المواطن المصري، وفي لحظة حاسمة، كان وعي الشعب هـو الدرع، وكـان التفافه حول الدولة الوطنية هو الحصن الذي احتمى به لاستعادة الأمن ومحاصرة الأفـكار الهدامة.

وأوضح المقدم في كلمته خلال مؤتمر الحزب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما خرج ببيانه الشهير، جاء من قلب قائد صاحب ضمير وطني، يـعرف حـجم التحديات، ويتحمل المسؤولية بكل شجاعة، مشيرا إلى أن شهر يونيو تحول إلى شهر الانتصارات والبطولات وفي الشهر ذاته من عام 2023، وُلـد حزب " شعب مصر"، لـيجسد هذه الروح الثـورية ذاتها، ويكـون امتدادًا لها، فكما خرج الشعب ليسقط مشـروعًا لـم يكـن يُعــبّر عنـه، خـرج الآلاف يؤسســون هذا الحزب، ليستكملوا المسيرة، ويكـتبون صـفحة جـديـدة فـي سجل الوطن السياسي.

وأضاف رئيس حزب شعب مصر: "طموحاتنا كبيرة وانطلقنا في توقيت صعب على المستوى السياسي ولكن هدفنا هو ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية وتقدم قدرات وخبرات شابة قادرة على العطاء والإبداع، ونواصل جولاتنا الميدانية على مستوى المحافظات، وتواصلنا مع القيادات التنفيذية لخدمة المواطنين، ونؤكد للرئيس السيسي أننا نؤمن بجهده وإنجازاته على المستوى الداخلي والخارجي، ونعلن اليوم قرارنا بالمشاركة في الاستحقاقات النيابية القادمة بالقائمة الشعبية مستندين لما نملكه إرادة شعبية حقيقية وكوادر شبابية على مستوى المحافظات"، موجها الشكر للقيادة السياسية ومختلف مؤسسات الدولة على دعمها للمؤتمر ولرؤساء الأحـزاب والنــواب ورمـوز القبــائل وقيـادات المــؤسسات على حضورهم المشرف.

وأكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن حزب شعب مصر يتميز برؤية متكاملة وتفكير عميق برئاسة أشرف المقدم، وقراره لخوض الانتخابات بالقائمة الشعبية هو قرار وطني شجاع نابع من حزب يدرك حجم المسؤولية الوطنية، فالشعب المصري وقف أمام العالم بأثره وصد كل محاولات التدخل واللاعب في دولته، ونجح في الوقوف مع القيادة السياسية للتصدي لكل محاولات التلاعب والتدخل في شؤون الدولة ومخططات التقسيم والتفتيت، مشيرا إلى أن إنشاء حزب شعب مصر قصة نجاح شارك فيها أكثر من ٥٠٠٠ مواطن في مشهد وطني يعكس إرادة الشعب المصري.

وفي كلمتها، أوضحت إنعام عبد الرحيم، نائب رئيس حزب شعب مصر لشؤون الشباب، أن ثورة 30 يونيو غيرت وجه التاريخ، حين قال شعب مصر كلمته واستعاد هويته، لينحني العالم احترامًا لإرادته، ورفضه للتطرف والإرهاب، وآن لنا الآوان أن نحتفل بما أنجزته دولتنا، ونبعث برسالتنا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقول له: "أعانك الله، وسدد خطاك، يا فخامة الرئيس، نحن على العهد باقون، ماضون معك في مواجهة التحديات، نحو تحقيق حلم الجمهورية الجديدة".

مضيفة: "حزب شعب مصر، كان حلمًا، ثم حقيقة على أرض الواقع صنعتها الإرادة، وأثبتها العمل، وباركها الشعب، وأكد أن المستحيل لا مكان له في قاموس الشباب، وحين تتاح لهم الفرصة والدعم، يبهرون العالم بقدراتهم".

وأوضح الشيخ خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف، إن حب الوطن يكون بالعمل والجد والاجتهاد من أجل الوطن، وحب الوطن في زمننا هذا يجب أن نترجمه بالوقوف خلف قياداتنا السياسية صفا واحدا، مشيدا بجهود حزب شعب مصر وقياداته على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد سويدان، أمين الحزب بالبحيرة، إلي أن٣٠ يونيو كانت اللحظة الفارقه في تاريخ مصر الحديث، شكل خلالها المصريون ملحمة وطنية، من أجل حياة كريمة أمنه مطالبين بتحقيق الأمال والطموحات.

وأكد اللواء د. أحمد رفاعي، نائب رئيس الحزب لشؤون التخطيط الاستراتيجي، أن الحزب يعمل وفقا لخطة استراتيجية قائمة على خدمة الوطن وتحقيق مصالح الوطن والمواطن، لافتا إلى أن ٣٠ يونيو شاهدة على خروج الملايين من المصريين للقضاء على احلام الطغاة ويؤسسوا لدولة مصرية جديدة.

قال الدكتور خالد أبو بكر، نائب رئيس الحزب لشؤون السياسيات، إن 30 يونيو ليست مجرد ذكرى بل تاريخ نعيشه ونعمل من أجله، والفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة في ظل تجهيز الحزب للقائمة الشعبية للمشاركة في انتخابات البرلمان المقبلة.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب القهوجي، الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف نيابة عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والنائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والدكتور محمد النحاس ومحمد الهواري ممثلين وزارة العمل، الدكتور خالد أبو بكر نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية، اللواء د. احمد الرفاعي الأمين العام المساعد للحزب، إنعام عبد الرحيم، نائب رئيس الحزب لشؤون الشباب، الدكتور محي عبد السلام نائب رئيس الحزب للشؤون الاقتصادية، ومن أمناء المحافات سيد بدير ود. محمد سوايدان ومحمود الليثي.

مؤتمر جماهيري احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

مؤتمر جماهيري احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

مؤتمر جماهيري احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة