شكرا لقرائتكم خبر عن "العربي الناصري" يختتم البرنامج التدريبي الأول حول إدارة الحملات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الحزب العربي الناصري البرنامج التدريبي الأول تحت عنوان "إدارة الحملات الانتخابية"، وذلك في إطار خطته التنظيمية لرفع كفاءة كوادره وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات 2025. أُقيم البرنامج بمقر الحزب في القاهرة وتحديدا منطقة وسط البلد، وشهد حضورًا مميزًا من الكوادر التنظيمية والقيادات التنفيذية.

تضمن البرنامج عددًا من المحاور التدريبية المهمة، على رأسها مهارات الاتصال الفعّال مع الجماهير، وسبل القيادة الناجحة، وآليات اتخاذ القرار في الأوقات الحرجة، بالإضافة إلى التأكيد على مفاهيم التخطيط، والرؤية الاستراتيجية، والتكيّف مع التحديات.

كما شدد التدريب على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الحملات الانتخابية الناجحة، وفي مقدمتها الشفافية والمحاسبة وروح التنافسية، باعتبارها مرتكزات ضرورية لنجاح أي مؤسسة أو تحرك سياسي منظم.

ويأتي هذا البرنامج في إطار استعدادات الحزب لخوض الاستحقاقات القادمة برؤية واضحة، وكوادر مؤهلة، وانطلاقًا من التزامه بدوره الوطني في بناء الحياة السياسية وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية، وذلك ضمن رؤية تحالف الأحزاب المصرية.