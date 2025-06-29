ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة ، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، بعد اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي، إن ترامب كان "يدرك جيداً أهمية وقف إطلاق النار" في غزة، بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف 12 يوماً من القتال بين إسرائيل وإيران.

وأضاف ماكرون: "أعتقد أن التزامه مصيري في هذه القضية".

ووفقاً لمكتب ماكرون، ناقش الزعيمان الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يسعى إلى المضيّ قدمًا في ما وُصف بأنه "صفقة كبرى"، تشمل إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، و"التقدّم" باتّجاه التطبيع مع دول عربية إضافية.

ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة عن مصادر في واشنطن وتل أبيب، أن نتنياهو يجري محادثات لزيارة الولايات المتحدة، ولقاء ترامب، قريبا.

وقال نتنياهو في مقطع مصوّر، نشره مساء أمس الخميس، إنّ "النصر ي فتح فرصة لتوسيع كبير لاتفاقيات السلام، إلى جانب إطلاق سراح رهائننا؛ هناك فرصة سانحة لا يجب تفويتها، ولا يجب إضاعة يوم واحد"، على حدّ قوله.

ونقلت القناة الإسرائيلية 13 عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم، إنّ "المحادثات جارية لتحرّكات دراماتيكية في الشرق الأوسط، وسيزور رئيس الحكومة، واشنطن قريبًا".

وقال مسؤولون أميركيون، إن "هناك جهودًا كبيرة تُبذل لإحداث اختراق في محادثات اتفاق الرهائن، فقد نشأ زخم كبير بعد الهجوم على إيران، ويمكننا الحديث عن تقدّم"، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ "واينت".

وذكر المسؤولون أن "القطريين مسيطرون للغاية، ورسالتهم هي إمكانيّة التوصّل إلى اتفاقات مع حماس ".

المصدر : وكالات - صحيفة القدس العربي