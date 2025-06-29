يديعوت أحرونوت: التقديرات في إسرائيل أن ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة بسرعة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "التقديرات في إسرائيل أن ترمب يريد إنهاء الحرب في ​غزة​ بسرعة".

وقالت إن "زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لواشنطن قد تؤجل إلى نهاية الشهر المقبل والمواعيد لا تزال قيد البحث".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية "عدد من الوزراء أعربوا في جلسات مغلقة عن تأييدهم لإنهاء الحرب في غزة".

وكان قد أعرب وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، عن معارضتهما الشديدة لأي مسار قد يؤدي إلى وقف الحرب على قطاع غزة وإجراء مفاوضات تفضي لإقامة دولة فلسطينية.

يأتي ذلك في أعقاب أنباء عن اتفاق بين نتانياهو وترامب، بشأن إمكانية وقف الحرب بغزة، وتوسيع اتفاقيات سلام مع بلدان عربية، مقابل إجراء مفاوضات قد تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.