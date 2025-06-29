"الجزيرة": الجيش الإسرائيلي قصف خيمة نازحين وسط مدينة غزة ونسف مباني سكنية في خان يونس

أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط مصابين فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين وسط مدينة غزة.
ووفق القناة، فقد نسف الجيش الإسرائيلي مبانيَ سكنية في خان يونس بالتزامن مع غارات جوية على المدينة.
وسبق وأن أفادت قناة "الجزيرة"، نقلًا عن مصادر في مستشفيات قطاع غزة، بأنّ 58 قتيلًا سقطوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم السبت.
وأمس، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنّ "البحث عن الطعام ينبغي ألا يكون بمثابة حكم بالإعدام في غزة"، منددا بـ"النظام الجديد لتوزيع المساعدة الإنسانية في القطاع والذي يؤدي إلى قتل الناس"، والذي يتم تنفيذه عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا.
ولفت غوتيريس، في حديث للصحافيين في نيويورك، إلى أنّ "أي عملية تقوم بتوجيه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي بطبيعتها غير آمنة. إنها تقتل الناس"، مندّدا بـ"أزمة إنسانية ذات أبعاد مروّعة".
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