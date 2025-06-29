مستوطنون يضرمون النار في أراضٍ فلسطينية برام الله

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أضرم مستوطنون إسرائيليون، أمس، النيران في أراض فلسطينية بمنطقة «باب الواد» في بلدة «يبرود» شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن مستوطنين تسللوا إلى منطقة «باب الواد» بالبلدة، وأضرموا النار في أعشاب وأراض مزروعة بأشجار الزيتون. وأشارت الوكالة إلى أن حريقاً كبيراً اندلع في مساحات من الأراضي المزروعة، فيما عرقل المستوطنون وصول الفلسطينيين إلى المنطقة لإخماده.

وفي السياق، أعرب ثمين الخيطان، المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقه إزاء الهجمات المتزايدة التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في مدينة رام الله، مؤكدًا أن هذه الهجمات ليست حوادث فردية.

وقال الخيطان: «عشرات المستوطنين المسلحين شنوا في 25 يونيو الجاري هجمات منسقة على عدة قرى في رام الله ونابلس، وأضرموا النيران في سيارات ومنازل».