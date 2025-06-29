قتلى وجرحى بقصف روسي في جنوب أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أدى هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، إلى مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين، وفق لما أعلنته السلطات المحلية أمس.

وقال أوليغ كيبر، حاكم أوديسا: «انتشل عناصر الإنقاذ من بين الأنقاض جثتي شخصين لقيا حتفهما إثر غارة جوية بطائرة مسيرة على مبنى سكني»، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وفي منطقة خيرسون المجاورة، أعلنت السلطات مقتل شخص، وإصابة ثلاثة آخرين في ضربات روسية أمس الأول.

وقال أوليكساندر بروكودين، حاكم المنطقة: «استهدفت القوات الروسية المنشآت الحيوية والاجتماعية، وكذلك المناطق السكنية».

وتتعرض المدن الأوكرانية للاستهداف يومياً بينما تحقق القوات الروسية مكاسب ميدانية.

وفي هذا السياق، أكدت موسكو سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك التي أعلن الكرملين ضمها إلى روسيا في نهاية 2022.

كما تنفذ اوكرانيا بدورها ضربات بطائرات مسيرة ضد أهداف في روسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

ولتحقيق وقف إطلاق النار، تطالب أوكرانيا بانسحاب الجيش الروسي من 5 مناطق يحتلها جزئياً أو كلياً، في حين تشترط روسيا أن تتراجع كييف عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.