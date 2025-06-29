الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال 'ضابط استخبارات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله" بالغارة على محرونة

زعم الجيش الإسرائيلي، اغتيال "ضابط استخبارات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله" في الغارة على بلدة محرونة في جنوب لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان، عن سقوط "شهيدَين بينهما إمرأة تأثرت بإصابة بليغة وسقوط جريح في غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في بلدة محرونة".
ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.
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