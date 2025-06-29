هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في "الوطني الحر" أعلنت فوز اللائحة الائتلافية بانتخابات الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين

أعلنت هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في المكتب التربوي للتيار الوطني الحر، في بيان، عن فوز اللائحة الائتلافية التي "ساهم التيار الوطني الحر في تشكيلها بانتخابات الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية".
وقالت "نالت مرشحتا التيّار منى عيّود وسوزان منعم المركزين الثالث والخامس وعلى أعلى عدد أصوات بين المرشحين المسيحيين".
وأضافت الهيئة "تميزت الانتخابات بنسبة الإقتراع العالية حيث شارك فيها مائة وستة وعشرون مندوباً (126 مندوباً) من أصل مائة وسبعة وثلاثون مندوباً (137 مندوباً)، علماً أن من غاب عن الإنتخابات تقدم بمعذرة شخصية".
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