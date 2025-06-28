شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة والان مع التفاصيل
استشهد (20) فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، بحي التفاح شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.
في السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر (2023) إلى (56,412) شهيدًا و(133,054) جريحًا بينهم عائلات بأكملها، كما أشارت إلى وصول (81) شهيدًا و(422) مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.