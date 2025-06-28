الجيش الإسرائيلي استهدف سطح منزل في ميس الجبل ولا اصابات

أطلق الجيش ال​إسرائيل​ي قذيفة مدفعية استهدفت سطح أحد المنازل المأهولة في حي كروم المراح بمدينة ميس الجبل، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان، من دون تسجيل أي إصابات بشريّة.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​ على ​لبنان​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.