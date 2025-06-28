وديع الخازن أبرق الى الحجار معزيا باستشهاد المعاون أول الياس طوق

أبرق عميد ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، إلى وزير الداخلية العميد احمد الحجار، معزيًا باستشهاد المعاون أول الياس طوق.

وقال في البرقية "تلقّينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد الدركي البطل إلياس طوق، الذي ارتقى أثناء أدائه الواجب الوطني بشجاعة وتفانٍ. إن هذا المصاب الجلل لا يمسّ فقط المؤسسة الأمنية التي نفتخر بها، بل يُصيب قلب كل لبناني مؤمن بدولة القانون، ويزيدنا إيماناً بأهمية التضحيات التي يبذلها رجال الأمن في سبيل حماية الوطن وأهله".

وأضاف "نتقدّم منكم، ومن قيادة قوى الأمن الداخلي، ومن عائلة الشهيد ورفاقه، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يُلهمكم جميعاً الصبر والسلوان. رحم الله الشهيد، وحمى لبنان من كل شرّ".