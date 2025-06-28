أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 27/6/2025 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية المواطن (م.د.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وتعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها".
كما أوقفت دورية أخرى السوري (و.ع.) في منطقة الكولا- بيروت لقيامه بأعمال التزوير، وضبطت في حوزته عددًا من المستندات المزورة ومبلغًا ماليًّا، وفق البيان.
هذا، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف شخصَين لارتكابهما جرائم مختلفة وضبط كمية من المخدرات ومستندات مزورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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