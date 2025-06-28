أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار استمع على مدى ساعتين، إلى افادة وزير الصناعة السابق النائب ​جورج بوشكيان​ بصفة شاهد، حول الأخبار المقدم ضده وضد موظفين في الوزارة ومستشارين بشبهة قبض رشى مالية وابتزاز معامل ومؤسسات صناعية لقاء منحهم تراخيص عمل.

كانت هذه تفاصيل خبر القاضي الحجار استمع الى بوشكيان حول الاخبار المقدم ضده بشبهة قبض رشى مالية وابتزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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