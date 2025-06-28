شرطة مدينة بندر أنزلي الإيرانية: اعتقلنا شخصًا كان يخطط لإشعال حرائق قرب قاعدة بحرية للجيش شمالي البلاد

أعلنت شرطة مدينة بندر أنزلي الإيرانية، "أننا اعتقلنا شخصا كان يخطط لإشعال حرائق قرب قاعدة بحرية للجيش شمالي إيران".
وسبق وأن سلطت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الضوء على تقييمات سياسية وأمنية تشير إلى أن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران -برعاية أميركية- لم ينه المعركة بين الجانبين، بل ترى أنه بداية مرحلة جديدة أكثر خطورة، في حين تؤكد السلطات الإيرانية عدم ثقتها بأميركا وإسرائيل واستعدادها للرد على أي هجمات على إيران.
ورغم الهدوء النسبي، تواصل إسرائيل اعتبار وقف البرنامج النووي الإيراني "هدفا أسمى" بينما ترفض إيران التخلي عن مشروعها النووي، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف".
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