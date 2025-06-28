شمخاني: الإسرائيليون حاولوا اغتيالي لأنني آذيتهم كثيرًا والشعب الإيراني أدرك شر أميركا وإسرائيل

أشار مستشار المرشد الأعلى في ​إيران​، ​علي شمخاني​، في مقابلة، إلى أنّ "ال​إسرائيل​يين حاولوا اغتيالي لأنني آذيتهم كثيرًا"، وذلك في تصريح يأتي بعد أيام من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وبعد خروج شمخاني من المستشفى جراء استهداف إسرائيلي خلال الحرب.

ولفت شمخاني إلى "أنني بقيت تحت الأنقاض لمدة 3 ساعات بعد الهجوم الصهيوني"، مضيفًا "لم أخشَ الهجوم الصهيوني ولو للحظة".

وأوضحت "أننا كنا نعلم أن المفاوضات لم تكن تهدف إلى التوصل إلى اتفاق، وأنهم أرادوا تهيئة الأجواء في إيران لإثارة الفوضى والاحتجاجات في الشارع، لكن الشعب الإيراني يقظ"، لافتًا إلى أنّ "تعاطف الشعب الإيراني لا يقوم على العواطف؛ بل يقوم على إدراك العدو وأهمية إيران ومدى شر أميركا وإسرائيل"، موضحًا أنّ "العدو اعتقد أنه سيهيىء الداخل الإيراني للتمرد عبر عملية واحدة لكن شعبنا أحبط ذلك".

وقال: "تم استبدال قادتنا في غضون 12 ساعة، وبدأت عمليتنا بناءً على إجراءات مُخطط لها مسبقًا"، وتابع: "كنا نعلم أننا سنتعرض للهجوم ووضعنا خطة لمواجهته ونعرف ما لدينا من قدرات".