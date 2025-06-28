الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال "مسؤول الصواريخ المضادة للدروع" في منطقة بنت جبيل لدى حزب الله

زعم ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، أنّه أقدم على اغتيال "مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في منطقة ​بنت جبيل​ لدى ​حزب الله​ المدعو حسن محمد حمودي"، وذلك في الغارة التي استهدفت سيارة في ​كونين​ ​جنوب لبنان​.

وادعى أنّ الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل"، وذلك في وقت لا تتوقف فيه اعتداءات إسرائيل على لبنان واحتلالها لعدة نقاط في جنوب لبنان.

في وقت سابق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة كونين، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".