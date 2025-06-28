"سرايا القدس": فجرنا عبوة في آلية عسكرية إسرائيلية أثناء توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة

أعلنت "​سرايا القدس​"، في بيان عسكري، "أننا فجرنا عبوة من نوع "زلزال - 4" في آلية عسكرية ​إسرائيل​ية أثناء توغلها شرق حي التفاح بمدينة ​غزة​".

في وقت سابق، أفادت قناة "الجزيرة"، نقلًا عن مصادر في مستشفيات قطاع ​غزة​، بأنّ 58 قتيلًا سقطوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم السبت، وذلك مع استمرار حرب إسرائيل وحصارها على قطاع غزة.

وأمس، أكد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ أنّ "البحث عن الطعام ينبغي ألا يكون بمثابة حكم بالإعدام في ​غزة​"، منددا بـ"النظام الجديد لتوزيع المساعدة الإنسانية في القطاع والذي يؤدي إلى قتل الناس"، والذي يتم تنفيذه عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا.

ولفت غوتيريس، في حديث للصحافيين في نيويورك، إلى أنّ "أي عملية تقوم بتوجيه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي بطبيعتها غير آمنة. إنها تقتل الناس"، مندّدا بـ"أزمة إنسانية ذات أبعاد مروّعة".

ومع استمرار الحرب، فرضت إسرائيل في مطلع آذار حصارًا مطبقًا على قطاع غزة منعت بوجبه دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى شح كبير في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.