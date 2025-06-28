"هآرتس": محادثات ديرمر بالبيت الأبيض ستركز على غزة ومفاوضات أميركا وإيران وتوسيع اتفاقات أبراهام

أكّدت صحيفة "هآرتس"، أنّ "وزير الشؤون الاستراتيجية ​رون ديرمر​ سيلتقي مسؤولين كبارا في ​البيت الأبيض​ الاثنين المقبل"، وهو ما أفادت عنه وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية في وقت سابق.

وأوضحت الصحيفة أنّ "محادثات ديرمر ستركز على إنهاء الحرب في ​غزة​ والمفاوضات الأميركية ال​إيران​ية وتوسيع اتفاقات أبراهام".

وأمس، أفاد موقع والا الإسرائيلي بأن ديرمر سيزور واشنطن الاثنين المقبل، كما نقل عن مسؤول أميركي أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إلى واشنطن من المتوقع أن تجري في النصف الثاني من شهر تموز المقبل.