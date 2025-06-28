"هآرتس": محادثات ديرمر بالبيت الأبيض ستركز على غزة ومفاوضات أميركا وإيران وتوسيع اتفاقات أبراهام

أكّدت صحيفة "هآرتس"، أنّ "وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيلتقي مسؤولين كبارا في البيت الأبيض الاثنين المقبل"، وهو ما أفادت عنه وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية في وقت سابق.
وأوضحت الصحيفة أنّ "محادثات ديرمر ستركز على إنهاء الحرب في غزة والمفاوضات الأميركية الإيرانية وتوسيع اتفاقات أبراهام".
وأمس، أفاد موقع والا الإسرائيلي بأن ديرمر سيزور واشنطن الاثنين المقبل، كما نقل عن مسؤول أميركي أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن من المتوقع أن تجري في النصف الثاني من شهر تموز المقبل.
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