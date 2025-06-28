"الحدث": ضبط 7 مليون دولار في مطار بيروت بحقائب سفر على متن طائرة قادمة من دولة أفريقية

ذكرت مصادر قناة "الحدث" السعودية أنّه "تم ضبط 7 مليون دولار في مطار بيروت الدولي".
وأشارت مصادر القناة أنّ "الأموال المهربة ضبطت بحقائب سفر على متن طائرة قادمة من دولة أفريقية إلى لبنان"، وأنّ "أصحاب الحقائب التي تحتوي على الأموال المهربة من بلدة في جنوب لبنان".
هذا، ولفتت المصادر إلى "تكليف مكتب الجرائم المالية بمتابعة الأموال المضبوطة بمطار بيروت".
وقالت إنّ "حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أمر بوضع المبلغ المضبوط بمطار بيروت في خزنة داخل البنك المركزي"، وإنّ "حاكم مصرف لبنان وجه بمتابعة التحقيقات لتثبيت مصدر الأموال المضبوطة بمطار بيروت".
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