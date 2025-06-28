استشهاد 615 رياضيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت اللجنة الأولمبية الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر 2023 إلى نحو 615 شهيدًا، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والقيم الدولية والرياضية والإنسانية.

وأكدت اللجنة الأولمبية الفلسطينية في بيان لها اليوم، استشهاد 13 لاعبًا وكادرًا إداريًا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في القطاع خلال الشهر الجاري، محذرةً من خطورة تصاعد الجرائم والمجازر الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

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