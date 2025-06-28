عملية أمنية سورية – سعودية في حلب وإدلب تُسفر عن ضبط 200 ألف حبة كبتاغون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أسفرت عملية أمنية مشتركة بين وزارتي الداخلية في سوريا والمملكة العربية السعودية عن توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك في مناطق حلب وإدلب شمال سوريا، بحسب مصادر أمنية مطّلعة.

وأكدت المصادر أن العملية أسفرت عن ضبط أكثر من 200 ألف حبة كبتاغون مخدّرة كانت معدّة للتهريب، بالإضافة إلى مصادرة معدات وأجهزة تُستخدم في عمليات الترويج والتوزيع.

وتأتي هذه العملية بعد اجتماعات أمنية جرت مؤخرًا في الرياض بين مسؤولين من وزارتي الداخلية في البلدين، وُضعت خلالها خطط للتعاون والتنسيق الميداني في مكافحة شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود.

ويُعد هذا التعاون الأمني النوعي الأول من نوعه منذ استئناف العلاقات بين البلدين، ويؤشر إلى تحول عملي في التنسيق الثنائي لمواجهة خطر المخدرات الذي يهدد الأمن المجتمعي في المنطقة.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات ما زالت جارية، وأن هناك “تعاونًا مستمرًا لملاحقة الرؤوس الكبيرة المتورطة في الشبكة”.

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