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مقتل وإصابة العشرات جراء تفجير في باكستان

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مقتل وإصابة العشرات جراء تفجير في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد -  ذكر مسؤولون أن تفجيراً إرهابياً وقع في شمال غرب باكستان، اليوم السبت، أسفر عن مقتل ثمانية جنود على الأقل وإصابة 25 شخصا، من بينهم مدنيون.
واستهدف الهجوم مركبة عسكرية في شمال وزيرستان، في وقت الغداء، رغم حظر التجول بمختلف أنحاء المنطقة القبلية لتسهيل حركة قوات الأمن، طبقا لما ذكره مسؤولون استخباراتيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، نظرا لأنهم غير مخولين بمناقشة القضية مع وسائل الإعلام.
ولم يكشف المسؤولون الاستخباراتيون عن سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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