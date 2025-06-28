تقي الدين: الوجود السوري في لبنان خطر على الاستقرار

أشار رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين، في تصريح له الى انه "من الضروري معالجة الحد من الوجود السوري في لبنان ، لم يعد هناك حرب في سوريا والظرف السياسي بات يسمح في إمكانية عودة السوريين إلى بلادهم، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء الكبير". وأضاف :"نحن امام مخاطر كبيرة تهز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني لقد أصبح الوجود السوري يشكل خطرا حقيقيا على لبنان وشعبه".

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