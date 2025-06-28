قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة دراجات آلية

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي- شعبة العلاقات العامّة، في بيان، عن توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة دراجات آلية.

في التفاصيل، أوضحت المديرية أنّ "في إطار ملاحقة عصابات سرقة الدّرّاجات الآليّة من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، وتوقيف أفرادها في مختلف المناطق اللّبنانية، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة يُنفِّذ أفرادُها عمليّات سرقة دراجات في العديد من مناطق بيروت. على إثر ذلك، باشرت الشعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت من كشف هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر للعصابة، ويُدعى: م. ز. د. (مواليد عام 2000، لبناني)، يوجد بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة".

وأشارت إلى أنّه بناء على ذلك "أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتّنسيق مع القضاء".

وقالت "بتاريخ 17-6-2025، وبعد ملاحقة ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بعملية خاطفة في منطقة حارة حريك، على متن دراجة آليّة من دون لوحات، تبيّن أنّها مسروقة وقد جرى ضبطها، إضافةً إلى ضبط مسدّس حربي بحوزته. وقد اعترف بإقدامه على تنفيذ عشرات عمليّات سرقة دراجات آليّة، بالاشتراك مع آخرين، من مناطق مختلفة في مدينة بيروت، مستخدمين الدّرّاجة التي أوقف على متنها، وأفاد بأنهم كانوا يعمدون إلى بيع الدراجات المسروقة الى تاجر مخدّرات. كما اعترف بتعاطي المواد المخدّرة".

هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي أفراد العصابة.