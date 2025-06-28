تدابير سير غدا من نهر بيروت إلى الشيفروليه تزامنا مع سباق الدراجات الهوائية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بيان، عن تدابير سير غدًا من نهر بيروت إلى الشيفروليه تزامنًا مع سباق الدراجات الهوائية.
في التفاصيل، أوضحت المديرية أنّه "ينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية بين الساعة 7.30 والساعة 10.00 من يوم الأحد الواقع فيه 29-6-2025، "سباق ضد الساعة لسنة 2025"، وذلك انطلاقا من أمام شركة دباس "نهر بيروت" وصولا الى مفرق الشيفروليه/ ألفا، والعودة الى الكرنتينا/ سوق السمك، ذهابا وايابا ولعدة دورات".
لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية: منع المرور على المتفرعات المؤدية إلى مسار السباق أثناء مرور المتسابقين، وتحويل السير عنه حتى انتهاء السباق.
وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامة المتسابقين، ومنعا للازدحام.
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