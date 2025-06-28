سلام: المعاون أول الشهيد إلياس طوق وهب حياته صونا لأمن لبنان واستقراره

أشار رئيس الحكومة ​نواف سلام​، في تصريح، إلى أنّ "المعاون أول الشهيد إلياس بهجات طوق، وهب حياته صونًا لأمن ​لبنان​ واستقراره".

وقال "‏هو شهيد بشري، وشهيد طرابلس، وشهيد الوطن. ننحني أمام تضحيته، ونتوجه بأحرّ التعازي لعائلته الكريمة، ولمؤسسة قوى الأمن بقيادتها وكامل عناصرها. ‏وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الأبطال".

وكانت قد نعت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المعاون ​الياس طوق​، الذي استشهد فجر تاريخ اليوم 28-06-2025 خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة SWAT التابعة لوحدة الشرطة القضائية بمداهمة أحد المطلوبين داخل منزله في شارع المئتين طرابلس، ويدعى (ن. ر. مواليد عام 1964، لبناني) مطلوب بأربع مذكرات عدلية وخلاصة حكم بجرائم قتل ومحاولة قتل، حيث بادر المطلوب الى إطلاق النار ورمي خمسة قنابل يدوية باتجاه عناصر القوة، مما ادّى الى استشهاد المعاون المذكور وجرح ضابطين ورتيب، تم نقلهم الى المستشفى للمعالجة وحالتهم مستقرة، واسفرت العملية عن توقيف المدعو (ن. ر) والموجودين في المنزل.