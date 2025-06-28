قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزله الكائن في محلة رأس النبع- شارع سعيد خديج

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة المفقود:احمد عبد الرحمن النمير (مواليد عام 1980، لبناني) الذي غادر بتاريخ 27-6-2025، منزله الكائن في محلة رأس النبع- شارع سعيد خديج إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.
وطلبت من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 611019-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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